Журналист Гринвальд назвал угрозой слова Зеленского об украинцах на Западе

Американский журналист Гленн Гринвальд, сотрудничавший с бывшим сотрудником Агентства национальной безопасности США Эдвардом Сноуденом, прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского об украинских беженцах в западных странах.
Американский журналист Гленн Гринвальд, сотрудничавший с бывшим сотрудником Агентства национальной безопасности США Эдвардом Сноуденом, прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского об украинских беженцах в западных странах.
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