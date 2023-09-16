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Журналист Гринвальд назвал угрозой слова Зеленского об украинцах на Западе

Журналист Гринвальд назвал угрозой слова Зеленского об украинцах на Западе

Американский журналист Гленн Гринвальд, сотрудничавший с бывшим сотрудником Агентства национальной безопасности США Эдвардом Сноуденом, прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского об украинских беженцах в западных странах.

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