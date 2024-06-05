ФСБ не дала двум жителям Калужской области воевать против России

ФСБ не дала двум жителям Калужской области отправиться на Украину для участия в военных действиях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), один из них хотел стать военным летчиком, сообщили в управлении спецслужбы по региону.
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