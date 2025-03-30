«Будет наша 100%»: Трамп заявил, что США в любом случае присоединят к себе Гренландию

Гренландия в любом случае станет частью США. Об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп. По его словам, Вашингтон не исключает вероятности применения военной силы для присоединения острова, но хотел бы обойтись мирными способами.
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