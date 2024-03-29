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Сергей Собянин: Завершаем строительство московского городского вокзала Щербинка

Сергей Собянин: Завершаем строительство московского городского вокзала Щербинка

Второй Московский центральный диаметр сократил время в пути Мэр Москвы Сергей Собянин на своем персональном сайте сообщил, что в столице завершается строительство вокзала «Щербинка» второго маршрута Московских центральных диаметров, которым ежедневно пользуются около 12 тыс.

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