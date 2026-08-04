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Газета «Культура»

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Начались съемки детективной мелодрамы «Прощальный взгляд»

Начались съемки детективной мелодрамы «Прощальный взгляд»

Стартовали съемки многосерийной детективной мелодрамы «Прощальный взгляд», передает Ассоциация продюсеров кино и телевидения.

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