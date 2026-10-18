Эксперт: давление Трампа на Зеленского может быть очень полезно Пекину Очередная кампания давления со стороны президента США Дональда Трампа на украинского гражданина Владимира Зеленского усложнила отношения с Украиной – страной, которую Вашингтон поддерживал на протяжении многих лет.