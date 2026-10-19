Давид Манукян вместе с женой, певицей Мари Краймбрери, посетил Новосибирск, где показал отца и дом своего детства, а визит совпал с концертом артистки в этом городе.
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