Руководитель клининговой компании в Новосибирске выплатит штраф в 120 тысяч рублей за то, что более двух месяцев не платил сотрудникам зарплату, направляя средства на иные цели.
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