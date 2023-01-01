«Чтобы в новом году не было травм и футболисты радовали дорогих болельщиков красивой игрой в футбол». Новогоднее поздравление от Альбы

Альберт Зайцев написал новогоднее поздравление для болельщиков. «Всем привет, с вами Джессика Альба! Поздравляю всех с Новым годом! Проведите праздники с пользой и самое главное с кайфом.
Популярные статьи
- Карлос Сайнс приехал к отцу на «Дакар»: «Очень нравится атмосфера – я мог бы поучаствовать»
- Анзор Кавазашвили: «Желаю российскому футболу быстрее уйти в Азию. Многие скептически относятся к этому. Но все они должны замолчать!»
- Матч «Денвер» – «Бостон» прервали на 35 минут после данка Роберта Уильямса, который повредил кольцо
Свежие комментарии