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«Чтобы в новом году не было травм и футболисты радовали дорогих болельщиков красивой игрой в футбол». Новогоднее поздравление от Альбы

Альберт Зайцев написал новогоднее поздравление для болельщиков. «Всем привет, с вами Джессика Альба! Поздравляю всех с Новым годом! Проведите праздники с пользой и самое главное с кайфом.

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