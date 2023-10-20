Вечерний Новоси...
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Вечерний Новосибирск

58 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • нихних нахнах
    Исследования спонсированны пенсионным фондомВозраст наступлен...
  • Zoia Goldshtab
    Вечная Память Русскому ВОИНУ!Боец Александр Де...
  • Людмила Ненашева
    Скоро русских в Новосибирске не останется. Пройдите по городу днем. Каждый второй, идущий навстречу - мигрант.Анклав с мигранта...

Водитель Nissan сбил 15-летнюю девочку на Богаткова

Водитель Nissan сбил 15-летнюю девочку на Богаткова

Авария с участием несовершеннолетнего произошла в Октябрьском районе Новосибирска. «20 октября в 9 часов 45 минут водитель 1980 года рождения на автомобиле Ниссан Ноут двигался по внутриквартальному проезду и в пути следования у дома 74 по улице Богаткова совершил наезд на пешехода», – сообщили в дорожной полиции.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх