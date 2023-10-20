Водитель Nissan сбил 15-летнюю девочку на Богаткова

Авария с участием несовершеннолетнего произошла в Октябрьском районе Новосибирска. «20 октября в 9 часов 45 минут водитель 1980 года рождения на автомобиле Ниссан Ноут двигался по внутриквартальному проезду и в пути следования у дома 74 по улице Богаткова совершил наезд на пешехода», – сообщили в дорожной полиции.