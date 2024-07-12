В мэрии Барнаула рассказали, где снесут аварийные деревья на следующей неделе

Работы будут вестись на проспекте Ленина, улицах Юрина, Советской Армии, Георгия Исакова и ряде других МБУ "Благоустройство и озеленение" продолжает работы по санитарной обрезке и сносу аварийных и сухостойных деревьев в Барнауле, сообщили в мэрии.
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