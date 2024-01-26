В Челябинской области ГАИ приостановила оказание госуслуг

В южноуральской Госавтоинспекции заявили о техническом сбое. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Челябинской области, технические сложности начались у ведомства утром пятницы, 26 января.
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