Полицейские в Севастополяе провели тематический конкурс рисунков в рамках Всероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью»

Мероприятие в средней общеобразовательной школе № 3 организовали сотрудники УНК УМВД России по г. Севастополю совместно с городской прокуратурой при поддержке Управления по делам молодежи и спорта г.
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