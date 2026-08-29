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Царьград

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Владислав Головин назвал удары ВСУ по автобусам актами террора

Владислав Головин назвал удары ВСУ по автобусам актами террора

Начальник главного штаба движения "Юнармия" Владислав Головин заявил, что удары ВСУ по гражданским автобусам, в результате которых погибли 43 человека, включая 3 детей, являются террористическими актами.

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