Владислав Головин назвал удары ВСУ по автобусам актами террора

Начальник главного штаба движения "Юнармия" Владислав Головин заявил, что удары ВСУ по гражданским автобусам, в результате которых погибли 43 человека, включая 3 детей, являются террористическими актами.
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