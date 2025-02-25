Кино: 10 самых ярких экранизации 2025 года: От «Волшебника изумрудного города» до «Бриджит Джонс»

Каждый год в кино выходят десятки экранизаций, но далеко не все из них становятся шедеврами. Уже известен график выхода фильмов в 2025 году, и среди самых ожидаемых кинолент есть множество адаптаций литературных произведений.
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