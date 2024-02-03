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Экс-советник президента США Болтон: США должны нанести прямой удар по Ирану

Экс-советник президента США Болтон: США должны нанести прямой удар по Ирану

Бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон считает, что администрации нынешнего главы государства Джо Байдена следует нанести прямой удар по Ирану после американских атак на проиранские силы в Ираке и Сирии.

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