В России второй регион отменил фэнтези-фест и вызвал критику про «Богом забытое место»

В Тульской области отменили фэнтези-фест и объяснили решение террористической угрозой. Об этом сообщил глава администрации Веневского района, где должно было состояться событие, Андрей Шубчинский, отвечая на вопрос жителя под одним из постов на своей странице «ВКонтакте».