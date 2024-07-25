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В России второй регион отменил фэнтези-фест и вызвал критику про «Богом забытое место»

В России второй регион отменил фэнтези-фест и вызвал критику про «Богом забытое место»

В Тульской области отменили фэнтези-фест и объяснили решение террористической угрозой. Об этом сообщил глава администрации Веневского района, где должно было состояться событие, Андрей Шубчинский, отвечая на вопрос жителя под одним из постов на своей странице «ВКонтакте».

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