За выходные в Крыму привили 15 тысяч человек

В минувшие выходные вакцинацию в республике прошли почти 15 тысяч человек. Лидером среди крымских городов стал Симферополь, где на сегодняшний день привились свыше 60,5% жителей, заявил врио министра здравоохранения РК Константин Скорупский.
В минувшие выходные вакцинацию в республике прошли почти 15 тысяч человек. Лидером среди крымских городов стал Симферополь, где на сегодняшний день привились свыше 60,5% жителей, заявил врио министра здравоохранения РК Константин Скорупский.
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