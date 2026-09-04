Почему Кожедуб на Украине стал «своим», а Ковпак остался чужим

Глава офиса Зеленского Кирилл Буданов** заявил, что киевские власти хотели бы перезахоронить прах трижды героя СССР, летчика-аса Ивана Кожедуба в национальном пантеоне «героев» Украины.
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