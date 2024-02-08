Инвалид в Карелии получил две коляски и матрас только через суд

Прокурор защитил права маломобильного жителя Карелии Проживающий в Сегежском районе инвалид долгое время не мог добиться от Фонда пенсионного и социального страхования Карелии противопролежневый матрас и две новые инвалидные коляски.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)