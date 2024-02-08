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Инвалид в Карелии получил две коляски и матрас только через суд

Прокурор защитил права маломобильного жителя Карелии Проживающий в Сегежском районе инвалид долгое время не мог добиться от Фонда пенсионного и социального страхования Карелии противопролежневый матрас и две новые инвалидные коляски.

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