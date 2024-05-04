25 советов Шамана о знаках, которые нужно замечать

Проникновенные советы от потомственного шамана о знаках в нашей жизни, которые нужно научиться замечать: Когда идете по улице и видите перо, лежащее на земле, подберите его и принесите домой, можете поставить в вазочку, повесить или даже просто положить на полочку.
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