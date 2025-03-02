В Таджикистане уже проголосовали более 22 процентов избирателей

ДУШАНБЕ, 2 мар — РИА Новости, Лидия Исамова. За первые три часа выборов в нижнюю палату парламента Таджикистана проголосовали 22,1 процента избирателей, сообщил в прямом эфире государственного телевидения член Центризбиркома республики Носирджон Салими.
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