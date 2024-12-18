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Дипломат Лю: обвинения США в адрес КНР в поддержке ОПК РФ беспочвенны

Дипломат Лю: обвинения США в адрес КНР в поддержке ОПК РФ беспочвенны

Обвинения Китая со стороны США в том, что страна поставляет России продукцию двойного назначения в интересах российского оборонно-промышленного комплекса (ОПК) являются беспочвенными и демонстрируют двойные стандарты Вашингтона.

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