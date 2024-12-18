Обвинения Китая со стороны США в том, что страна поставляет России продукцию двойного назначения в интересах российского оборонно-промышленного комплекса (ОПК) являются беспочвенными и демонстрируют двойные стандарты Вашингтона.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии