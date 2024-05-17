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Мало того, что жена стрелявшего в Фицо писателя - беженка из Украины, которая настраивала его против Премьера так ещё и сам словак признался в украинском мотиве.

Мало того, что жена стрелявшего в Фицо писателя - беженка из Украины, которая настраивала его против Премьера так ещё и сам словак признался в украинском мотиве.

Фицо. Мотивы. Украинский ТГ канал (Мнение) Мало того, что жена стрелявшего в Фицо писателя - беженка из Украины, которая настраивала его против Премьера так ещё и сам словак признался в украинском мотиве.

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