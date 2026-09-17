В Карелии появились кадры с места ДТП, в котором разворотило авто с человеком

В Карелии грузовик столкнулся с пикапом на трассе. Об этом сообщает Telegram-канал «Daily Карелия». «По предварительным ГАИ, в Беломорском районе сегодня в 12:00 водитель грузового Sitrak с прицепом уснул за рулем, врезался в пикап Toyota Hilux, который был припаркован на обочине», – говорится в публикации.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ХЛ Бордюжа: Грузия н...
- ХЛ СБ: количество пр...
- В Череповце женщи...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым