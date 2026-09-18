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Путин передал активы «Ашан» и «Нестле» под внешнее управление

Путин передал активы «Ашан» и «Нестле» под внешнее управление

Под внешнее управление переданы активы компаний из стран, активно участвующих в военных действиях против России, включая нанесение ударов по мирным объектам.

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