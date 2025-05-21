Военно-патриотические игры «Зарница 2.0» до конца мая проходят в Ноябрьске

На Ямале проходит региональный этап Всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0». Игры продлятся до 30 мая, в них примут участие 330 победителей муниципальных этапов, а победители смогут поехать на игры УрФО в Екатеринбург, сообщает пресс-служба губернатора ЯНАО.