Военно-патриотические игры «Зарница 2.0» до конца мая проходят в Ноябрьске

На Ямале проходит региональный этап Всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0». Игры продлятся до 30 мая, в них примут участие 330 победителей муниципальных этапов, а победители смогут поехать на игры УрФО в Екатеринбург, сообщает пресс-служба губернатора ЯНАО.
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