Столтенберга попросят остаться на посту генсека НАТО еще на год

Bloomberg и Reuters: полномочия Столтенберга как генсека НАТО хотят продлить еще на год Поскольку в альянсе нет согласия о том, кто займет пост генсека, Столтенберга хотят попросить остаться еще на один год, сообщили источники Bloomberg и Reuters.
Bloomberg и Reuters: полномочия Столтенберга как генсека НАТО хотят продлить еще на год Поскольку в альянсе нет согласия о том, кто займет пост генсека, Столтенберга хотят попросить остаться еще на один год, сообщили источники Bloomberg и Reuters.
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