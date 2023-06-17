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Столтенберга попросят остаться на посту генсека НАТО еще на год

Bloomberg и Reuters: полномочия Столтенберга как генсека НАТО хотят продлить еще на год Поскольку в альянсе нет согласия о том, кто займет пост генсека, Столтенберга хотят попросить остаться еще на один год, сообщили источники Bloomberg и Reuters.

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