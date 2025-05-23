Avia.pro - СМИ В подмосковном пункте выдачи заказов разыгралась настоящая драма. Двое мигрантов, задумавших кражу, столкнулись с полицейским, который случайно оказался на их пути.
2 приезжих уложили лицом в пол силовика прямо в пункте выдачи заказов: ничего не боятся, но что с ними будет?
Комментарии
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вера курьянова
Их надо срочно всех отправлять из страны пока не стало совсем плохо.
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2 час.
ВУ
Варлам Устрялов
Если власть не делает нормальное и всё необходимое для нормальных людей, значит: власти нет. И народу рано или поздно придётся снова, как и в октябре 1917 года, брать власть на себя. Разумеется, с обязательным отстрелом всех, кто прикидывается властью ныне и тех, кто пользуется отсутствием нормальной власти.
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2 час.
АП
Александр Поляничко
Это хорошо, что мигранты бьют полицаев, потому что без полицаев их было бы меньше. Полицаи закрывают глаза когда мигранты бьют граждан , оскорбляют, ходят с ножами, в хиджабах и тд. Так что это хорошо.
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12 мин.
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