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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Директор «Монако» допустил уход Погба: «Проект с ним в прошлом сезоне сработал не лучшим образом. Тренер примет решение»

Гендиректор « Монако » Тиаго Скуро допустил, что хавбек Поль Погба покинет клуб этим летом. Контракт 33-летнего француза с монегасками рассчитан до 30 июня 2027 года.

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