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Россиянам рассказали, что повысить теплоизоляцию в доме можно с помощью установки вторых рам

Россиянам рассказали, что повысить теплоизоляцию в доме можно с помощью установки вторых рам

С наступлением холодов важно позаботиться об утеплении квартиры, особенно окон. В своей статье Ura.ru рассмотрел, как проверить герметичность окон и как их можно утеплить своими руками.

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