Подразделения ВС РФ выбили противника из хутора Леонидово в Курской области Российские военные продолжают планомерно освобождать оккупированную ВСУ территорию Курской области.
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Подразделения ВС РФ выбили противника из хутора Леонидово в Курской области Российские военные продолжают планомерно освобождать оккупированную ВСУ территорию Курской области.
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