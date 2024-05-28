Завсегдатай стыков в кризисе: Представляем соперника тульского «Арсенала»

На этой неделе тульский «Арсенал» сыграет важнейшие матчи за последние два года истории команды. По их результатам решится, где «оружейники» проведут как минимум следующий сезон: в Первой лиге или в Российской Премьер-лиге, вместе с лучшими клубами страны.
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