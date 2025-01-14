Кешбэк по НДФЛ и удвоенный вычет: В Госдуме анонсировали новые меры поддержки семей

Работающие родители двух и более детей, в чьих семьях среднедушевой доход не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума на душу населения, в 2026 году получат выплату в размере 7% из 13% уплаченного НДФЛ.
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