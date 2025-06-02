32-летняя женщина-врач погибла в поезде на глазах своих детей

32-летняя женщина-врач погибла в поезде на глазах своих детейМама четырехмесячного и семилетнего мальчиков, пострадавших во время теракта с поездом в Брянской области, — одна из семи погибших в результате трагедии.
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