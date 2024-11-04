Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 744 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Дмитрий
    Оба хуже: Европа ...
  • Астон Мартин
    у нас все дешево , берите и процветайте дальше , так видимо следует понимать статью ??????????????🤔Оба хуже: Европа ...
  • Астон Мартин
    ни одного действия несущего боль америкосии не сделано , ни одного , и это все что нужно знать про отношения с америк...«Разбомбил бы Мос...

«Разбомбил бы Москву и Пекин»: как Трамп и Харрис соревнуются в русофобии

«Разбомбил бы Москву и Пекин»: как Трамп и Харрис соревнуются в русофобии

Почти-глава Белого дома Дональд Трамп в случае победы на выборах в США потребует от России вывода войск с Украины, заявил бывший спецпредставитель Госдепартамента по Украине Курт Волкер.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Владимир Алтайцев
Меня  это крайне  удивило. Заче5м  здесь  Суслов, угробивший  КПСС своим дебилизмом?
Ответить
42 мин.
Владимир Алтайцев
У автора  Суслов  уже из могилы  говорит? Суперфантастика.  Он  умер в  1982  году.
Ответить
40 мин.
Астон Мартин
ни одного действия несущего боль америкосии не сделано , ни одного , и это все что нужно знать про отношения с америкосией , а СССР мог лягнуть и не хило , а за рупором все те же из перестроечных времен , не советские
Ответить
24 мин.

Картина дня

наверх