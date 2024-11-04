Почти-глава Белого дома Дональд Трамп в случае победы на выборах в США потребует от России вывода войск с Украины, заявил бывший спецпредставитель Госдепартамента по Украине Курт Волкер.
«Разбомбил бы Москву и Пекин»: как Трамп и Харрис соревнуются в русофобии
Комментарии
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Владимир Алтайцев
Меня это крайне удивило. Заче5м здесь Суслов, угробивший КПСС своим дебилизмом?
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42 мин.
Владимир Алтайцев
У автора Суслов уже из могилы говорит? Суперфантастика. Он умер в 1982 году.
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40 мин.
Астон Мартин
ни одного действия несущего боль америкосии не сделано , ни одного , и это все что нужно знать про отношения с америкосией , а СССР мог лягнуть и не хило , а за рупором все те же из перестроечных времен , не советские
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24 мин.
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