«Разбомбил бы Москву и Пекин»: как Трамп и Харрис соревнуются в русофобии

У автора Суслов уже из могилы говорит? Суперфантастика. Он умер в 1982 году.

Астон Мартин

ни одного действия несущего боль америкосии не сделано , ни одного , и это все что нужно знать про отношения с америкосией , а СССР мог лягнуть и не хило , а за рупором все те же из перестроечных времен , не советские