Кирилл Дмитриев, глава РФПИ, заявил о критической необходимости русских энергоресурсов для Европы. В соцсети X он прокомментировал рост цен на газ и рекордно низкие запасы в подземных хранилищах ЕС с 2011 года, подчеркивая энергетические трудности региона.