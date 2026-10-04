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Царьград

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Кирилл Дмитриев заявил о жизненной необходимости русской энергии для ЕС

Кирилл Дмитриев заявил о жизненной необходимости русской энергии для ЕС

Кирилл Дмитриев, глава РФПИ, заявил о критической необходимости русских энергоресурсов для Европы. В соцсети X он прокомментировал рост цен на газ и рекордно низкие запасы в подземных хранилищах ЕС с 2011 года, подчеркивая энергетические трудности региона.

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