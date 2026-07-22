Терапевт Аранович предупредила, что при несоблюдении постельного режима болезнь может перейти в хроническую форму

Заведующая терапевтическим отделением Юсуповской больницы Элина Аранович в интервью сайту Lenta.Ru рассказала, что привычка переносить болезнь на ногах может привести к серьезным осложнениям и даже инвалидности.
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