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Терапевт Аранович предупредила, что при несоблюдении постельного режима болезнь может перейти в хроническую форму

Терапевт Аранович предупредила, что при несоблюдении постельного режима болезнь может перейти в хроническую форму

Заведующая терапевтическим отделением Юсуповской больницы Элина Аранович в интервью сайту Lenta.Ru рассказала, что привычка переносить болезнь на ногах может привести к серьезным осложнениям и даже инвалидности.

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