Макгрегор призвал избавиться от элит в Вашингтоне ради диалога с Россией

Бывший советник Минобороны США полковник Дуглас Макгрегор указал, что для улучшения отношений с Российской Федерацией Штатам необходимо избавиться от однопартийного режима элит в Вашингтоне, состоящего из демократов и республиканцев.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии