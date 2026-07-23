Зальете — растрескается, засушите — задубеет: как поливать свеклу, чтобы она выросла сахарной

Вот как нужно ухаживать за корнеплодом в разгар сезона. Свекла 123RF/legion-media.ru Качественный и сочный урожай свеклы — это не вопрос везения, а результат правильного увлажнения почвы на дачном участке.
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