Офицер Марочко: ВСУ скопировали оборонительную линию войск России

На Купянском направлении украинские войска пытались обустроить такую же линию обороны, как у ВС РФ. Они расставили «зубы дракона» и минные заграждения, сообщил в своем Telegram-канале подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.
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