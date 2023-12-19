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Офицер Марочко: ВСУ скопировали оборонительную линию войск России

Офицер Марочко: ВСУ скопировали оборонительную линию войск России

На Купянском направлении украинские войска пытались обустроить такую же линию обороны, как у ВС РФ. Они расставили «зубы дракона» и минные заграждения, сообщил в своем Telegram-канале подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

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