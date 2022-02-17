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Гудбрэнсон о Задорове: «Мы неплохо взаимодействуем и с каждым матчем «Калгари» становимся лучше»

Эрик Гудбрэнсон рассказал, как улучшается взаимопонимание с защитником Никитой Задоровым. «Наверное, нет какого-то конкретного рецепта, как налаживать взаимодействие в паре, но ты однозначно должен узнать партнера получше, понять нюансы его игры.

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