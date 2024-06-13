КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА ИЛЬЯ ГОЛОВНЁВ "СИТУАЦИЯ СЛОЖНАЯ, РУССКИЕ ДАВЯТ": ЗАЛУЖНЫЙ РЕШИЛ СПАСТИ УКРАИНУ ОТ ЗЕЛЕНСКОГО Бывший главком ВСУ, не стесняясь, рассказал всему миру о своём разговоре с высокопоставленным представителем альянса, выложив об этом пост в соцсетях.