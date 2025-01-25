Захар Прилепин. А СУДЬИ КТО? ПРО КРОВАВЫЕ ГРЕХИ РУССКИХ ПРАВИТЕЛЕЙ

Игорь Василевский Вавилова посадили за растрату валюты на себя, любимого, выданную на формирование коллекции злаковых культур. Женщин любил, красивую одёжу и элитные напитки. А Лысенко... Можно ли назвать Мичурина генетиком? С великой натяжкой, но интуитивным селекционером-экспериментатором - гениальнейшим. Хотя все его эксперименты и определялись искусственным отбором выбираемых им лично признаков. А в их основе как раз и лежал отбор по тому, что сейчас называется доминантными и рецессивными генами

Александр Он был не меньшим генетиком, чем Вавилов по тем временам.Чем прославился ВАвилов в реальности,кроме того,что его вполне заслуженно посадили? Ничем. https://ss69100.livejournal.com/4965484.html