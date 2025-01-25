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Захар Прилепин. А СУДЬИ КТО? ПРО КРОВАВЫЕ ГРЕХИ РУССКИХ ПРАВИТЕЛЕЙ

Захар Прилепин. А СУДЬИ КТО? ПРО КРОВАВЫЕ ГРЕХИ РУССКИХ ПРАВИТЕЛЕЙ

  Как только затевается разговор про большевиков и советскую власть, тут же как неопровержимый довод сообщается: убийство царской семьи большевикам не будет прощено никогда, поэтому и говорить тут не о чем.

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Комментарии
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Игорь Василевский
Вавилова посадили за растрату валюты на себя, любимого, выданную на формирование коллекции злаковых культур. Женщин любил, красивую одёжу и элитные напитки. А Лысенко... Можно ли назвать Мичурина генетиком? С великой натяжкой, но интуитивным селекционером-экспериментатором - гениальнейшим. Хотя все его эксперименты и определялись искусственным отбором выбираемых им лично признаков. А в  их основе как раз и лежал отбор по тому, что сейчас называется доминантными и рецессивными генами
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9 час.
Александр
Он был не меньшим генетиком, чем Вавилов по тем временам.Чем прославился ВАвилов в реальности,кроме того,что его вполне заслуженно посадили? Ничем. https://ss69100.livejournal.com/4965484.html
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3 час.
Николай Кузнецов
Ну у вас и сравнение. Одно дело уволить, но потом опять принять на работу, а другое - расстрелять или повесить. Тут уж обратно не вернешь. А насчет того, что большевики сами не соблюдали принцип социальной справедливости, так это зависело от человека, кто-то был справедлив и бескорыстен, а кто-то сразу становился настоящим буржуа. Да и наговорить можно всякого, бумага стерпит
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1 час.

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