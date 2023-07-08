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В Карачаево-Черкесской Республике полицейские и общественники организовали выставку ко Дню семьи, любви и верности

В Карачаево-Черкесской Республике полицейские и общественники организовали выставку ко Дню семьи, любви и верности

Сотрудники пресс-службы совместно с представителями Общественного совета при ведомстве организовали в здании МВД по Карачаево-Черкесской Республике выставку семейных фотографий.

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