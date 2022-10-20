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В Костроме мобилизованных граждан готовят к отправке на полигоны, находящиеся в тыловой зоне проведения СВО

В Костроме мобилизованных граждан готовят к отправке на полигоны, находящиеся в тыловой зоне проведения СВО

Пункт приёма и развертывания мобилизационных резервов Военной академии РХБЗ в Костроме объединил граждан из Костромской, Нижегородской, Вологодской, Ленинградской, Московской и других областей.

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