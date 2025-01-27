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Ликвидация Украины – благо для всех, включая самих украинцев

Оптимист  Р.  снова  хоронит    украинушку.  Он  её  уже  десять лет  хоронит,  но  если   рассматривать  новую  статью  Ищенко  как  ответ  на   "мирные планы"  Трампа, то.

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Комментарии
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ШКИПЕР
«  Среди российских политиков и бизнесменов, раньше работавших с Украиной, есть люди, считающие, что там можно будет наладить нормальное управление. Они даже готовы в этом поучаствовать лично и взять в долю часть бывших украинских политиков, которые тоже верят, что проект &quot;Украина-2&quot; может оказаться рабочим. »  Так вот этих политиков и бизнесменов послать в Японию к горе КХУЯМ .
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