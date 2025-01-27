Ликвидация Украины – благо для всех, включая самих украинцев

ШКИПЕР

« Среди российских политиков и бизнесменов, раньше работавших с Украиной, есть люди, считающие, что там можно будет наладить нормальное управление. Они даже готовы в этом поучаствовать лично и взять в долю часть бывших украинских политиков, которые тоже верят, что проект "Украина-2" может оказаться рабочим. » Так вот этих политиков и бизнесменов послать в Японию к горе КХУЯМ .