Сильнее всего прибавило дизельное топливо, почти на целый рубль. Его стоимость выросла с 82,27 рубля до 83,22 рубля за литр.
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