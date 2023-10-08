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Сегодня День командира надводного, подводного и воздушного корабля ВМФ России

Сегодня День командира надводного, подводного и воздушного корабля ВМФ России

Ежегодно 8 октября военнослужащие Военно-морского флота России отмечают День командира надводного, подводного и воздушного корабля — профессиональный праздник командиров экипажей кораблей, установленный в 2007 году Указом Главнокомандующего ВМФ РФ «О введении годового праздника Дня командира корабля Военно-морского флота».

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