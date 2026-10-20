Цена нефти Brent поднялась до 111,6 долларов за баррель и достигла максимума за последние 5 месяцев. Рынок предсказуемо отреагировал на заявления хуситов об атаках на саудовскую энергетику и новые угрозы перевозкам на Ближнем Востоке.